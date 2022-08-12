內地昨增1851宗本土新冠　多地旅遊景區關閉

國家衞健委周五（12日）公布，內地前一日新增1,851宗本土新冠病例，分別為648宗確診和1,203宗無症狀感染。多個熱門旅遊區包括海南省、西藏自治區和新疆自治區本輪新冠疫情持續。海南周五公布前一日新增1,209宗本土病例，其中疫情最嚴重的三亞新症再逾千宗。新疆同日新增411宗本土病例。基於疫情防控等原因，上述三省區多個景區已暫停開放，包括三亞亞龍灣天堂森林公園、西藏拉薩布達拉宮、伊犁河風景區等。各地亦持續對滯留的遊客進行安置和安排返程。

海南周四（11日）新增本土病例包括595宗確診和614宗無症狀感染，其中三亞各佔471和567宗。據內媒周五報道，周四三亞共有8架次航班接載因疫情滯留當地的1386名遊客回程，目的地分別為成都、西安、長沙、廣州、南京、上海、武漢、杭州。連同周二（9日）和周三（10日）已獲安排返程的1,120人，當地三日來已安排2,506名滯留人員返程。

新疆前一日新增1宗本土確診病例和410宗本土無症狀感染個案。西藏同日新增本土新冠和無症狀感染病例7和20宗。該自治區阿里地區周四起實施靜態管理，受影響旅遊的日喀則市當日在疫情記者會上稱，目前當地可住酒店房間共1,631間，已用客房1,039間，安置滯留人員1,539名。西藏拉薩市應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室周五發公告稱，該市從當日凌晨3時至下周一（15日）凌晨3時在拉薩主城區開展消毒，呼籲市民無必要不外出。