內地南方高溫乾旱　6省市抗旱四級響應

內地南方持續高溫引發乾旱，國家防汛抗旱總指揮部周四（11日）決定，對四川省、重慶市、湖北省、湖南省、江西省和安徽省啟動抗旱四級應急響應。水利部同日宣布，對上述6省市啟動乾旱防禦四級應急響應。

水利部指出，長江流域今年7月以來降雨量，較常年同期少四成；長江支流、洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期低4.7至5.7米，均是有紀錄以來同期最低。受旱情影響，967萬畝耕地受旱，影響83萬人供水。據氣象預測，未來一周長江流域大部將維持高溫少雨天氣，旱情可能持續發展。

國家防總派出兩個工作組分赴四川、重慶和安徽、江西等省份指導抗旱減災工作，並要求相關地區強化抗旱水源統一調度管理，細化落實應急供水措施。國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求，摸清旱區缺水狀況，科學調度水利工程，落實抗旱預案和兜底措施，確保群眾飲水安全，保障大牲畜飲水和農作物時令灌溉用水需求。

另外，北方地區預計下周迎來降雨，增加山洪地質災害及中小河流洪水風險。國家防總辦公室、應急管理部強調，要做好北方新一輪強降雨防範應對，嚴格落實防汛責任，做好各項防汛準備；加強監測預報預警，提前做好危險區民眾避險工作。