王毅批佩洛西政治挑釁　堅決維護正當權益

中國大陸外長兼國務委員王毅近日接連出席東亞合作系列外長會議，到訪多個東南亞國家，又在山東接待南韓外長朴振，期間他多次就美國眾議院議長佩洛西訪問台灣作出嚴詞指摘。他周四（11日）接受內媒訪問再批評佩洛西此行是政治挑釁，製造台海緊張；強調美方無理狡辯一次，中方就揭露回擊一次。

王毅稱，此次與會和訪問期間，他向各方及時講清事實、闡明立場，有力回擊無理指摘，堅定捍衞國家主權，堅決維護正當權益，中方正義合理主張得到廣泛響應支持。他指出，不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」，是發展中國家的「護身法寶」。中方採取的舉措也是在維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。

王毅批評佩洛西的倒行逆施令人不齒，既是明目張膽的無理挑釁，更是注定失敗的政治鬧劇。當前台海形勢依然波譎雲詭，中方將警惕美國借題發揮，策劃加大軍事部署，試圖製造更大危機；警惕「台獨」勢力誤判形勢、內外勾連，在分裂道路上一意孤行；警惕一些國家的政治人物跟風表演，破壞同中國交往的政治基礎，衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。