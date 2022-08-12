高溫乾旱影響茶園生產　恐令價格上漲

內地南方持續高溫，據中央氣象台消息，6月下旬以來，四川盆地東部至長江中下游地區高溫日數較常年同期偏多，降雨量則偏少，浙江中部、江西東北部、四川盆地東南部等地降雨量較常年同期偏少五成以上。晴熱少雨導致江南茶區大多出現輕至中度高溫熱害，局部地區茶樹發生日灼。業界指高溫乾旱情況加劇，影響茶葉品質外，也令茶葉價格上漲。

內媒周五（12日）報道，江蘇省氣候中心表示，高溫乾旱對幼年茶苗影響較嚴重，因其根系生長不足，普遍出現葉片萎蔫現象；部分茶園因管理不善，成年茶樹芽葉出現枯焦、脫落。據南京市各主要茶園反饋，因前期少雨和近期持續高溫，部分幼齡茶園及長勢偏弱的茶樹出現萎蔫枯焦現象，如不及時開展抗旱保苗措施，易大面積枯死。

由於今年江蘇茶樹主栽區梅雨期雨量顯著偏少且持續高溫，茶園土壤墑情差，預計未來10天茶樹主栽區將出現中度以上高溫乾旱，將對茶樹生長造成較大的不利影響。高溫日灼、乾旱失水情況持續惡化，若得不到有效降溫補水或未及時開展防禦措施，將會引起較大範圍茶樹灼傷危害甚至枯死，導致夏秋茶減產，影響來年春茶生產。