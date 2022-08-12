前台灣少棒代表捅死女友　一審判囚15年

台灣嘉義市今年3月發生一宗情殺案，曾是台灣少年棒球代表的男子陰經龍，因患癌症致情緒低落，張姓女友更提出分手，令他心生不滿，在上班時用刀捅死張女。檢方其後依殺人罪起訴陰男，嘉義地方法院審理後周五（12日）一審判處他有期徒刑15年、褫奪公權5年，案件可上訴。

起訴書指出，55歲陰男是台電員工，張女是外判員工，二人因在台電嘉義區配電中心工作認識繼而交往，更曾同居。張女今年初提出分手，與陰男相約於3月17日在配電中心倉庫攤牌，期間陰男持刀抵住張女頸部威脅要「同歸於盡」，張女被趕到的鄭姓外甥女及時帶走，僅頸部有撕裂傷。

陰男今年3月22日上午假借送文件給張女，趁機拿預藏的水果刀捅刺她胸部和腹部共5刀，其中一刀刺中其心臟。張女因大量出血，引發休克及血氣胸，送院前已無心跳，經搶救不治，陰男被到場警員逮捕。案件審理期間，陰男辯稱案發時癌症煎熬致身心不穩，適值張女提出分手，繼而衝動犯案，已知錯悔悟。嘉義地院審酌陰男無前科，坦承犯行，並與部分原告達成和解；至於殺人罪部分，認為陰男惡性尚未達量處死刑、無期徒刑程度，故作出上述裁決。