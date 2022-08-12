村鎮銀行提款風波　已墊付180.4億人民幣

內地村鎮銀行提款難風波持續受到關注，內地傳媒周五（12日）報道，銀保監會指河南省及安徽省5間村鎮銀行受到不法股東操控，透過內外勾結、利用第三方平台及資金掮客等吸收並非法佔有公眾資金，性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪。村鎮銀行帳外吸收的資金不但未繳納存款準備金，更未繳納存款保險費。

銀保監會有關部門負責人表示，目前掌握的證據顯示，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情及不了解。由於涉及人數較多，墊付工作量大，為確保穩妥實施墊付工作，採取分批墊付方式，優先墊付普通小額客戶。自上月11日以來，河南省及安徽省先後發布4期公告，分別對5萬元（人民幣‧下同，約5.88萬港元）以下、5萬元至10萬元（約11.77萬港元）、10萬元至15萬元（約17.65萬港元）、15萬元至25萬元（約29.41萬港元）的客戶墊付。

截至周四晚上累計墊付43.6萬戶、180.4億元（約212.24億港元），客戶及資金墊付率分別為69.6%及66%，進展總體順利。銀保監會有關部門負責人透露，當局發現14.7萬個客戶未登記，除了帳戶金額100元（約117.65港元）以下的「長期睡眠戶」外，還有少量可疑帳戶，可能存在被犯罪分子欺騙及裹挾冒名開戶，需要進一步核實信息，甄別和判斷交易行為，呼籲未登記客戶盡快完成登記。