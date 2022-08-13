火鍋酒樓製售地溝油　老闆判囚10年

四川省雅安市石棉縣法院周三（10日）公開宣判，一名火鍋酒樓老闆因製作售賣地溝油，觸犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處10年有期徒刑，罰款約1,478萬元（人民幣，下同，約1,719萬港元），並須在媒體上公開道歉。酒樓員工何某和彭某亦因同一罪名分別被判囚2年及5年，罰款5萬元（5.8萬港元）及10萬元（11.6萬港元）。3人均被終身禁止從事食品生產經營及相關管理工作。

案情指，石棉縣火鍋酒樓經營者喻某自2015年8月起，為降低經營成本，增加火鍋口感，指使侍應何某和彭某將顧客食用後的廢棄油（俗稱地溝油或回收油）加工煉製成火鍋底油，並再次銷售給顧客。民警接獲線索後，在今年1月聯絡喻某受查，他承認指使員工煉製地溝油。經審計，該火鍋酒樓涉案地溝油鍋底銷售金額達147.8萬元（171.9萬港元），石棉縣檢察官向喻某提出此金額10倍的懲罰性賠償。

有食品專家指出，火鍋酒樓反覆利用的地溝油，脂肪酸等營養物質早已被分解殆盡，致癌物質如酚類、酮類有機化合物會急劇增多，危害人體健康。審理此案的法官強調，生產、銷售有毒、有害食品罪不要求特定的結果發生，只要在生產及銷售過程中攙入有毒物質，即構成犯罪。