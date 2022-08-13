內地昨增2005宗本土新冠　西藏5官員防疫不力被免職

國家衞健委周六（13日）通報，內地前一天新增2,005宗本土新冠病例，包括646宗確診和1,359宗無症狀感染。多個旅遊熱點是疫情重災區，其中海南省新增1,426宗本土病例佔最多。疫情同樣嚴峻的西藏日喀則市周五（12日）晚開始問責，共有5名官員因疫情防控工作落實不到位被免職。

海南本土周五新增594宗確診和832宗無症狀感染。海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長、省衞生健康委員會二級巡視員杜建偉當日表示，全省有13個市縣發生疫情，其中6個市縣疫情發展快速，三亞疫情仍然在高位。該省正加強重點市縣核酸檢測工作調度，加大資源調配力度，增設方艙醫院和隔離點，截至周五中午全省建成方艙醫院8,992張床位。

此外，新疆本土新增2宗確診和334宗無症狀感染；西藏本土新增4宗確診和28宗無症狀感染。西藏周五通報，日喀則市衞健委黨組書記、副主任鄧科，市衞健委黨組副書記、主任普次，桑珠孜區委副書記、區長普瓊，吉隆縣政府黨組成員、副縣長普瓊，仲巴縣政府黨組成員、副縣長白珍因防疫不力被免職。該市發布疫情防控工作通知，嚴禁在執行相關決策部署時打折扣，堅決防止有令不行；嚴禁敷衍塞責、不作為，或以疫情防控為由置群眾利益於不顧，消極應付群眾合理訴求。