長者陷低價旅遊團騙局　官方加強打擊整治

內地近年有不法分子誘騙長者參加「低價旅遊團」，在行程中加插各種購物環節，向長者兜售遠高於市場價格的商品牟利。北京市文化市場綜合執法總隊（下稱執法總隊）日前展開行動，查處多宗涉及老年旅遊團違法違規案件，出動逾1,500名執法人員，檢查超過600個旅遊團隊，搗破多個非法一日遊老年團，並先後查處5個擅自組織老年團的單位。

內媒周六（13日）報道，執法總隊在上月初收到線報，隨後突擊搜查北京某旅行社，發現其涉及違規向老年客戶推銷旅遊儲值卡。當局對該旅行社存在的多項違法行為立案，並快速予以行政處罰。執法總隊上月中巡查另發現一輛無牌車輛搭載數十名長者，跟蹤檢查後揭發有農家院以免費旅遊為噱頭，在旅程中推銷有機蔬菜、生態農業採摘等，嚴重擾亂旅遊市場秩序，遂對該公司罰款5萬元（人民幣，下同，約5.8萬港元）。

此外，執法總隊本月初聯同公安機關及交通管理部門，在東三環團結湖地鐵站周邊發現一輛旅遊大巴載有數十名長者，檢查後發現該旅遊團並未獲許可舉辦，隨即對該公司作出行政處罰。執法總隊堅持客源地與目的地齊抓共治，針對平谷區有景區向非法老年團提供折扣票，更首次依據《北京市旅遊管理條例》向涉事景區罰款5萬元高限處罰。