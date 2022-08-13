珠海4歲女哭喊下體痛　母報警不獲立案調查

廣東省珠海市一名4歲女童早前向母親哭喊下體痛，被帶到醫院檢查發現異常，報告顯示為「外陰黏膜充血」。女童母親向女兒就讀的幼稚園討要說法，惟對方部分閉路電視電線被剪斷，無法看到全部事發情況。母親報警求助但未獲立案調查，認為警方與園方勾結，投訴無門。女童一家更被房東無理驅逐拒租，近半個月來接到數通騷擾電話。

女童母親早在今年1月已發現女兒下體有紅腫的情況，女兒告知是被同學摸的，但隨後改口指有時是被老師帶到樓頂摸，還曾帶她去醫院給男醫生看屁股。家長多次到幼稚園要求看閉路電視，卻未發現異常情況，園長解釋可能是女童小便時沒太注意才引起紅腫。事隔一個月後，女童下體紅腫情況愈趨嚴重，家長決定報警。

警方帶女童到醫院檢查和治療，5日後康復。醫生表示，這種情況除了被觸摸，也可能是摩擦引起，例如騎馬遊戲、玩滑梯等。惟幼稚園當日並無進行這些遊戲。警方介入調查後，未能從閉路電視中發現異常，又指閉路電視畫面超過儲存期，已被新影像覆蓋。女童母親發現有多名幼童出現上述情況，但警方不予立案，目前正申請檢察院立案監督。