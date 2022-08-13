誘騙逾百人赴柬埔寨工作　台情侶遭逮

台灣屢有民眾被誘騙到柬埔寨後慘遭囚禁，被迫從事不法活動。當局極重視問題，警方連月來全力阻攔詐騙集團誘騙民眾。刑事局上月接獲線報，在桃園機場先後成功攔截7名準備赴柬埔寨民眾，並成功拘捕負責接送的一對情侶。

台灣警方表示，該對情侶由於疫情收入減少，遂加入詐騙集團，以高薪招聘文職工作、打工旅遊、提供機票住宿一條龍服務等條件誘騙民眾前往柬埔寨，更已安排逾百人出境，每個人頭可獲2萬至3萬新台幣（約5,000至7,500港元）報酬。警方以意圖營利以詐術使人出境及組織犯罪將兩人移送法辦，目前正在羈押。

另有蛇頭因輕鬆賺大錢而炫富，卻因而被網民「起底」，更有詐騙主管離奇身亡。一名女子6月因無牌酒駕並撞死一名工人被捕，網民起底發現她曾在Facebook發布推薦到柬埔寨打工的貼文，亦常在帳號炫富。另有人向台媒透露，其朋友6月夥同他人到柬埔寨擔任詐騙主管，亦常在Instagram發文炫富；惟本月初接獲朋友吸毒過量致死的消息，詐騙集團成員要求朋友妹妹到柬埔寨處理後事。