內地昨增2467宗本土新冠　孫春蘭促海南加快建方艙

國家衞健委周日（14日）通報，內地前一日新增2,467宗本土新冠病例，包括623宗確診，1,844宗無症狀感染。海南省佔1,340宗病例最為嚴重，其中1,088宗來自三亞市。國務院副總理孫春蘭近日到海南調研，關注當地隔離和收治資源不足，要求加快建設方艙醫院，組織好核酸檢測流程，確保8小時內完成追蹤確診者工作，盡快實現社會面清零，同時積極推進滯留旅客回程。

海南省委書記沈曉明上周六（13日）主持疫情領導小組會議，提到當前海南疫情處於膠着拉鋸階段，各地各部門必須加緊合力，合理調配核酸採樣檢測力量，壓實管控責任，確保徹底根除社會面傳播風險，以快制快「跑贏」病毒、遏制蔓延。

西藏再多59宗本土確診和443宗本土無症狀感染，拉薩市3名領導幹部因新冠疫情防控工作落實不到位被免職，他們分別是市衞健委黨組書記、副主任範躍平，市衞健委主任次旦卓嘎，市疾控中心黨支部書記阿米。範躍平的相關職務由市政府秘書長、機關黨組書記侯飛兼任。省政府表示，因當地地廣人稀、低壓缺氧，覆核時間用時較長，為不耽誤初篩確診患者隔離、治療，為管控傳染源，不再進行覆核，按無症狀感染者管理。