涉非法經營境外網上賭場　紅通外逃華商泰國落網

泰國傳媒周日（14日）報道，中國外逃商人佘智江上周三（10日）因涉嫌經營非法跨境賭博而在泰國曼谷落網，等候引渡回國。他於2012年因在境外非法經營賭場遭內地通緝並外逃，到柬埔寨、緬甸和菲律賓等地非法經營網上賭場，遭國際刑警發紅色通緝令，他亦被指是有緬甸人口販賣地獄之稱的「KK園區」主謀之一。

40歲的佘智江又名佘倫凱，泰國警方稱佘智江於上周三被捕，由移民局拘留及註銷簽證，等待引渡申請。警方指，檢察官會在一周內向刑事法庭入稟申請 發出逮捕令，中國和泰國雖簽署引渡條約，但辦理過程或需時數月。

國際刑警於2021年5月向佘智江發出紅色通緝令，指控他於2018年1月至2021年2月夥同其他人註冊成立公司，經營跨境網上賭博，設立紅樹林、易購、易優國際等多個網上賭博網站，招募賭徒33萬人，不法收入逾1.5億人民幣（約1.74億港元），已轉移到境外，若罪成最多可判監禁10年。

全球反詐騙組織（GASO）周日（14日）在Facebook指出，佘智江是「KK園區」主腦之一，該處有指是專門囚禁被「賣豬仔」到緬甸的人蛇，曾傳出對沒錢付贖金的被囚禁者摘除器官後棄屍等消息。