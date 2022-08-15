美加強圍堵大陸　近年頻派代表團訪台

美國近年加強圍堵中國大陸，頻打台灣牌，特朗普政府時代起先後有多個代表團訪台，眾議院議長佩洛西本月2日訪台更挑起第4次台海危機，激起大陸解放軍包圍台灣實彈演訓。在解放軍結束圍台演訓不久，美國跨黨派國會代表團周日（14日）訪台，兩岸情勢持續緊張。

【2020年】

8月：美國時任衞生部長阿扎訪台，是《台灣旅行法》生效後首位訪台的美國政府內閣官員，亦是1979年以來訪台的最高級別美方官員。

9月：時任國務次卿克拉奇踏足台灣，屬1979年以來最高級訪問台灣的美國國務院官員。

【2021年】

3月：美國駐帛琉大使倪約翰陪同帛琉總統惠恕仁抵台，是美台斷交34年來首次有美國大使抵達當地。

【2022年】

3月：美國前國務卿蓬佩奧夥同前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人赴台，獲台灣的總統蔡英文頒贈「特種大綬景星勳章」。

4月：美國6名跨黨派參眾議員抵台，成員分別是共和黨南卡羅萊納州參議員格雷厄姆、民主黨新澤西州參議員梅嫩德斯、共和黨北卡羅萊納州參議員布爾、共和黨俄亥俄州參議員波特曼、共和黨內布拉斯加州參議員薩斯及共和黨德薩斯州眾議員杰克遜。

7月：美國前防長埃斯珀率領美國智庫大西洋理事會代表團訪台，表明「一中政策」已經無用，美方應遠離所謂「戰略模糊」策略。

8月2日：美國眾議院議長佩洛西無視大陸警告，於訪問亞洲期間從馬來西亞轉抵台灣並過夜，翌日拜會立法院、蔡英文等人後離台。大陸解放軍在佩洛西專機降落後隨即派蘇35戰機飛越台海，東部戰區宣布進行實彈射擊演練，解放軍同月4日起在台灣周邊7區演訓，官方原定宣布8日結束，但東部戰區到11日才宣布完成相關軍事行動。

8月14日：美國參議院外委會亞太小組主席、民主黨參議員馬基率領代表團訪台，成員包括民主黨眾議員洛温塔爾、加拉門迪、拜爾，共和黨眾議員拉德瓦根，他們翌日拜會蔡英文等人。