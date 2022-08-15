抗戰勝利77周年　中國首公開侵華日軍化學部隊名冊

日本戰敗投降及抗戰勝利77周年之際，黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館周一（15日）公布《關東軍化學部留守名簿》，包括部隊414名成員的真實姓名及個人資料，為中國首次公開關東軍化學部成員資訊，有助研究日本化學戰歷史及戰後影響。

關東軍化學部於1939年5月11日在中國東北設立，又名「滿洲第五一六部隊」，在日本國內稱為「日本陸軍化學研究所」。部隊研製多種毒劑，包括芥子氣、路易氏氣及氯酸瓦斯等，造成中國軍民嚴重死傷。日本投降後，第五一六部隊銷毀證物和試驗設施，並把剩餘毒劑和炮彈就地掩埋或拋進嫩江。

檔案本來收藏在日本厚生勞動省，2017年轉藏於日本國立公文書館，由侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究團隊赴日本跨國取證中發現，經過多方努力後於去年4月獲得。館長金成民介紹指，檔案的形成時間約為1945年，共計237頁，詳細記載部隊成員的姓名、出生日期、戶籍、役種、兵種等，以及親屬住所、關係等資訊，顯示出第五一六部隊整體規模、人員構成、職級等級等基本史實。

金成民表示，日本實施化學戰與細菌戰一樣，都是自上而下有預謀、有組織、成體系的國家犯罪，違背國際道義和人類良知。經研究發現，第五一六部隊人員並不是原來宣稱的250人，可查人數達414人。核心成員是高級軍官，專業人員來自醫學學校、陸軍醫院等，人員構成級別之高可以看出部隊的特殊性。他指檔案是研究二戰期間日本發動化學戰、細菌戰極為重要的核心檔案，也是日本關東軍化學部在侵華期間所犯罪行的鐵證。