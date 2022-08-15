國際軍事比賽今在華揭幕　首日步戰車賽解放軍領先

中國解放軍於本月13日至27日分別在新疆庫爾勒和山東青島，承辦國際軍事比賽2022步戰車組、工程兵掃雷和水面艦艇專業比賽，其後將赴俄羅斯、烏玆別克、哈薩克、伊朗、阿爾及利亞等國參加坦克車組、實用射擊、特種兵狙擊手、潛水員和空降兵分隊等比賽。

今年國際軍事比賽「海洋之杯」水面艦艇專業比賽（太平洋賽區）周一（15日）於青島附近海域揭幕，為期7日。比賽的指揮艦、中國海軍導彈護衞艦邯鄲艦，上周六（13日）從青島某軍港解纜起航，與前來參賽的俄羅斯海軍太平洋艦隊響亮號護衞艦會師並進入中國領海，於指定錨地拋錨，中國海軍導彈護衞艦臨沂號將代表中方參賽。

在新疆庫爾勒賽區，中國、俄羅斯、白羅斯、伊朗、委內瑞拉共派出9支代表隊參賽。比賽於本月13至25日舉行，設「蘇沃洛夫突擊」步戰車組，以及「安全路線」工程兵掃雷專業2項比賽共9個項目。周一舉行的「蘇沃洛夫突擊」項目，是考驗步戰車組在高度濃縮複雜戰場環境賽道上的觀察、機動和打擊能力。除俄羅斯使用自帶的BMP3步戰車以外，其他參賽隊伍均使用中方提供的86A步戰車。首輪比賽後，中國在單車賽首輪暫列第一名，白羅斯和伊朗緊隨其後「蘇沃洛夫突擊」單車賽第二輪、第三輪將分別於周二（16日）和周四（18日）進行。