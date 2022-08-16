幼兒園男助教涉性侵5歲女童　用陰莖觸碰胸部

台中市一間幼兒園的5歲女學童在校內疑遭虐打，甚至被一名男助教猥褻性侵，用生殖器官觸碰女童胸部並疑似射精。女童母親周一（15日）開記招陳情，但園方否認指控，表示一切交由司法查明，願配合調查。市府社會局表示，全案尚需釐清，目前由檢察官指揮偵辦，相關單位全力配合調查，協助找出真相。

市議員羅廷瑋陪同女童母親開記招，母親稱於6月20日發現女兒身上有不明瘀傷、紅腫，女兒說「老師就愛打愛捏啊」，而園方不承認施暴，女兒之後正常上課，但至7月初情況愈來愈嚴重，表明不想也害怕上學，決定幫孩子轉校。一名老師私下承認打過女童，但次數很少，母親於是在本月5日報案，控告園方涉嫌虐童。她帶女兒去醫院驗傷並接受心理輔導時，竟發現女兒下體有摩擦傷勢及紅點，心理醫師詢問時才得知女兒長期遭幼兒園一名陳姓男助教猥褻性侵。

根據女童的錄音，她指男助教自稱是其爸爸，要聽話，還說很愛她，等她上初中就要娶她。女童說，看過男助教「尿尿的地方」，對方更「用尿尿地方觸碰我的奶奶（胸部）」，母親心急詢問「是硬還是軟的」，女童回答「是硬的」，還說碰到胸部後有「尿尿出來」很臭，對方也用手去插她尿尿的地方及屁股。