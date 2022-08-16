男子犯刑案後逃去無蹤　警查獲已畏罪自殺

貴州省安龍縣周日（14日）發生一宗重大刑案，疑兇作案後逃去無蹤。直至同晚警方查獲疑兇，發現其已畏罪自殺。

周一（15日）凌晨，安龍縣公安局發出警情通報稱，前一日上午約10時30分，該縣棲鳳街道辦事處大坪社區雙溝組發生一起重大刑事案件，疑犯為31歲男子賀某，中等身材，案發時穿白色T恤，藍色牛仔褲，黑色白邊鞋子，並佩戴有口罩。該縣公安局案發後曾發懸賞通告稱，任何人如提供重要線索抓獲疑犯可獲獎勵5萬元（人民幣，下同，約5.8萬港元），個人或單位如直接抓獲疑犯，更可獲獎勵10萬元（約11.6萬港元）人民幣。之後警方根據當地市民拍攝的影片，在多地設置關卡排查來往車輛。

據安龍縣公安局消息，案件發生後，各級公安機關迅速啟動重大案件偵辦機制，發動群眾10多萬人次配合，出動警力1,000多人。案發後12小時，警方於周日晚上約10時05分將疑賀某查獲，但其已畏罪自殺。目前，案件正在進一步辦理中。有案發現場附近居民表示，案發地點在民房區。有住在距離現場僅數百米的居民稱，案件發生於一處出租屋裏面，事件中有3人遇害。安龍縣殯儀館工作人員周一表示，前一日收到三具遺體，但具體情況不便透露。