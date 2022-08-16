徐匯小區群租猖獗　傳租戶睡上舖床意外墮樓

內地傳媒周一（15日）報道，上海徐匯區有一名住在6樓的群租租客於7月中旬時，因在睡夢中轉身以意外墮樓的事故，目前不知事主情況。民眾指控是小區群租氾濫惹的禍，急切希望相關部門違法必究、執法必嚴，徹底消除各類安全隱患，避免悲劇重演。

報道指，中漕小區有22號、24號、26號、28號4幢老房，住有170戶居民。戶數不多但出租比例高，高峰時小區租戶一度達到40%，由於群租多，租客人數甚至超過業主人數，而在22號樓有3戶群租，每戶住了10多個人。居民孫先生公開群租房情況，可見僅10多平方米的房間擺放4張碌架床，由8人群租，床頭挨床尾，緊貼四面牆，中間空地僅夠租客上下床，空間局促。

而在上月17日，一名租客從6樓墮樓，傳是睡上舖的租客睡覺時翻身出意外。內媒追查發現，出事的是22號6樓租客，這戶曾有12人群租居住。居民表示，由於小區交通便利，吸引不少租客，房東和中介公司為賺錢而按床位出租，物業公司不管不理，相關部門整治仍未能根除惡習。小區居委會近日指，墮樓意外後該戶租客已全部搬離，之前收到的投訴已向街道平安辦反映，街道對群租的整治是統一安排的，每個月都會有。執法人員亦已上門整治，拆除了兩戶群租房的碌架床。