美參議員重申助台抗陸　美國務院批解放軍挑釁

美國5名共和、民主兩黨國會議員周日（14日）至周一（15日）訪問台灣，美國參議院外委會亞太小組主席、民主黨參議員馬基離台後發聲明總結此行稱，美國必須助台抵抗脅迫，雙方亦應合作避免台海衝突及誤算。針對大陸解放軍東部戰區周一再在台灣周邊演練回應美議員訪台，美國國務院發言人普萊斯指陸方反應過度和不必要。

馬基發新聞稿表示，訪問團成員此行與台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮、立法院外交及國防委員會成員會面，雙方就廣泛議題交換意見，包括面對當前北京日益加劇的威權壓力下，保持台灣和平及穩定。雙方又討論如何提升台灣參與國際社會，維持台灣現狀符合雙方共同利益；另提到深化美台經濟連結，包括透過半導體投資的方式。除與官員會面外，訪問團也和台積電代表會面，談論建立夥伴關係，以改善美國半導體供應鏈及投資。

普萊斯周一在國務院例行簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，單是今年便有10個代表團。議員訪台完全符合美國長年「一中政策」，大陸以任何好戰言論、軍事演習或挑釁行動來回應議員和平出訪，是完全沒必要和反應過度。他指出，過去一段時間能清楚地看到，有一方企圖改變、挑戰、侵蝕過去40多年來作為台灣海峽穩定安全核心的現狀，「不是美國，也不是台灣，而是中國大陸」。