內地昨增2368宗本土新冠　旅客離開西藏須檢測

國家衞健委周二（16日）通報，內地前一日新增2,368宗本土新冠病例，分別為530宗確診和1,838宗無症狀感染。其中海南本土病例佔最多，有1,211宗，其次是西藏的655宗。西藏自治區拉薩火車站宣布，為防止疫情蔓延，即日起離藏旅客需持「三天兩檢」無感染證明、藏易通綠碼，及在火車站抗原檢測顯示無感染。

西藏日喀則市周一新增本土病例包括16宗確診和311宗無症狀感染，目前累計發現本土確診和無症狀感染者分別有98和992人。當地政府新劃定高中風險區各有8和1個，包括定日縣協格爾鎮嘎旦村、謝通門縣娘熱鄉果祥村、白朗縣巴扎鄉衝堆村等。按照規定，不同疫情風險區的居民需足不出戶或足不出區，有其他地區風險區旅居史人員則採取7天集中隔離醫學觀察或7天居家醫學觀察措施。

此外，廣東省廣州市疾病預防控制中心周一（15日）宣布，在本月1日以後有西藏旅居史，或上月23日以後有海南省旅居史的往返廣州人員，以及所有穗康碼「紅碼」和「黃碼」人士，需向所在社區（村）、單位、酒店主動報備，或通過穗康碼小程序主動申報，並接受社區相應的健康管理。