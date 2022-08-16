批佩洛西訪台越紅線　華駐挪威大使稱台獨意味戰爭

中國大陸駐挪威大使易先良近日就台灣問題，接受當地國家電視台專訪。談到早前美國眾議院議長佩洛西訪台，易批評是違背美方自身的承諾，也越過了「紅線」。他強調如果外部勢力及「台獨」分子繼續挑釁，陸方演訓等反制措施將更強硬，「台獨」意味着戰爭。

易先良指出，大陸與美國建交前後發表了三份聯合公報，美方通過上述文件，承認兩岸同屬一個中國，承諾不與台灣發生政治關係。佩洛西這次官方訪台，會見台灣總統蔡英文等政治人物，還公然將台稱作「國家」，不僅越過大陸的紅線，也越過美方在自身承諾中劃出的紅線。這次訪問向外界發出的信號是美國有意採取挑釁行為加劇地區局勢動盪，支持台政客搞「台獨」。易警告假如美方作出錯誤舉動，侵害大陸核心利益，陸方將不得不作出決斷性反應。

易表示，陸方對解決台灣問題有一項基本方針，就是「一國兩制」，就像在香港、澳門一樣。除了外交、國防等主權權力歸屬中央政府，經濟、文化和地方事務將由本地人決定。他又稱，當前所謂的台海「現狀」事實上給兩岸交往合作造成了許多限制，兩岸統一後，相信台灣人民將在政治、經濟等各個方面大大獲益。