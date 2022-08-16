長江流域多地水位創新低　兩大湖泊提前進枯水期

沿長江流域多個省市上月以來持續少雨，周一（15日）多地水位創下有水文紀錄以來同期新低，出現了「汛期反枯」的罕見現象。目前長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7至5.7米，均為有實測紀錄以來同期最低，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。今年長江進入主汛期後水位持續退落是因流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大。

截至周一下午6時，長江漢口站水位為17.22米，是長江武漢段水位有水文紀錄以來同期最低。上月9日以來，武漢市降雨量較常年同期少11.7%；上月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18%。在江蘇，長江南京站水位於本月9日最低潮位3.92米，為史上同期第二低水位。長江大通站多年來8月平均流量約每秒近4.5萬立方米，周日（14日）上午11時僅每秒2.1萬立方米，比常年同期偏少超過50%。安徽全省自上月以來平均降雨154毫米，較常年同期亦少50%。全省河湖庫蓄水自本月1日以來平均每日減少約1億立方米。

上周六（13日）下午3時，洞庭湖城陵磯站水位為23.95米，為近30年同期最低，提前4個月進入枯水期。本月6日，鄱陽湖代表站星子站水位退至11.99米，為有紀錄以來同期最低；這也是自1951年有紀錄以來，該湖最早進入枯水期。