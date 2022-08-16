台灣人淪豬仔赴泰獲救　揭詐騙成員藏身其中

台灣刑事局在外交部及泰國政府協助下，營救遭詐騙集團騙至柬埔寨淪打工豬仔的台灣人，周日（14日）晚成功讓9人返台。但檢警偵訊後發現，其中一名42歲何姓男子有黑幫背景，在返台期間急忙刪除手機資料被警方發現。他承認協助騙人到柬埔寨工作，目前被收押禁見。

泰國移民局比對報案受害人名單，在蘇凡納布米國際機場攔下12名台灣人，他們自柬埔寨入境準備轉往他方，其中9人經勸導後自願回台。檢察官訊問後認定8人受騙離台，但何男疑為人蛇集團成員。檢方諭令當庭逮捕，並依涉意圖營利詐騙使人離台、參與組織犯罪、以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等重大罪嫌，且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

法官召開羈押庭時，何男否認騙人離台打工，但在受害人指證及手機對話紀錄佐證下，他坦承知悉前往柬埔寨工作的公司有從事詐騙的部門，自己在柬埔寨參與詐騙台灣人到當地打工，並提供電子機票及當地資訊，另供出集團內其他成員。他又承認刪除手機內的訊息，內容都與詐騙相關。法官指有共犯在逃，何男有滅證、勾串共犯、證人之虞，裁定將他羈押並禁止接見通信。

駐台記者郭良傑報道