大陸戰機俯瞰澎湖　台軍官駁斥是認知戰假象

在美國政客近日頻頻訪台之際，解放軍東部戰區發放周一（15日）的演訓片段，首見戰機及預警機升空飛近台灣澎湖列島。但台灣空軍司令部副参謀長董培倫少將周二（16日）回應指，大陸運用認知戰的相關伎倆，浮誇地說接近澎湖，強調「這都不是事實」。陸媒則反駁台軍方又騙人。

董培倫表示，台軍每天都對於空中動態運用情、監、偵系統即時掌握，並按照相關規定應對，解放軍軍機之前演訓時在台灣北面、中線和西南面活動，台空軍與地面防空部隊都有相關應對處理。針對解放軍稱拍攝飛行員俯瞰澎湖的畫面，董培倫表示不評論影像畫面是誰拍攝，但大陸運用認知戰等伎倆浮誇地說接近澎湖列島，都不是事實，更何況台軍都有隨時監控。

另有台空軍高層表示，根據空軍周一晚公布的台灣周邊空域空情動態顯示，有4架殲16戰機越過台海中線南端，但因當天能見度良好，可在台海中線一帶的高空清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造壓縮感和近迫感假象，令台灣民眾誤認解放軍軍機抵近澎湖。該高層亦認定，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾不要輕信影片內容。