買兇槍擊網紅「館長」案　主謀槍手二審減刑

在台灣有「館長」之稱的網紅陳之漢前年8月遭槍手劉丞浩開槍擊傷，檢警追查出竹聯幫寶和會組長施俊吉在幕後指使，新北地方法院一審依殺人未遂等罪，判劉丞浩16年有期徒刑、施俊吉判囚18年半。台灣高等法院周二（16日）二審宣判，改判劉丞浩囚15年半，施俊吉則囚16年。全案可上訴。

檢方指控竹聯幫寶和會靠非法放貸等事業擴大勢力，並持續從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，受不明原因及勢力請託槍擊陳之漢，由施俊吉負責籌劃，安排劉丞浩犯案。劉丞浩前年7月加入陳之漢經營的健身館後觀察對方作息，並借故發生衝突。陳翌月在直播中揚言提告，施見時機成熟，便開始執行任務，劉也曾向友人傳訊息稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人」。

劉丞浩同月28日凌晨2時許到健身館埋伏，持槍朝剛上車的陳之漢頭部和身體連開3槍，陳右手和右腿中彈，從車上滾落倒臥血泊中，被送醫急救後幸保性命。劉隨即帶槍向警方投案，聲稱自己因被對方控告性騷擾一事，心生不滿因而開槍。但檢警追查發現，施俊吉不僅參與槍擊陳之漢，曾另策劃兩宗起槍擊和恐嚇案，警方詳查後認為寶和會疑不滿陳擋人財路，才策劃槍殺他。

駐台記者郭良傑報道