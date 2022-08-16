受賄兼非法擁槍　江西人大常委會前副主任判死緩

浙江省寧波市中級人民法院周二（16日）公開宣判江西省人大常委會前副主任史文清受賄、非法持有槍枝案，以受賄罪判他死刑，緩期兩年執行，並剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；另以非法持有槍枝罪，判處他一年有期徒刑。

經審理查明，史文清在2003年至2020年5月，利用擔任哈爾濱市委副書記、副市長，江西省委常委、贛州市委書記，江西省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在融資貸款、國有土地使用權取得、工程承攬等方面提供幫助，直接或通過親屬收受他人給予的財物共計折合1.95億元人民幣（約2.25億港元）。 史文清於2004年將從他人處獲取的一支手槍交給其親屬保管，經鑑定為制式槍枝。

法院認為史文清身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人牟取利益，非法收受他人財物，行為構成受賄罪；違反槍枝管理規定，非法持有槍枝，其行為構成非法持有槍枝罪。史文清受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。鑑於他到案後如實供述全部犯罪事實，主動交代辦案機關未掌握的部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。