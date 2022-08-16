內地續發高溫紅色預警　耗煤量創歷史新高

內地天氣持續酷熱，中央氣象台周二（16日）繼續發出高溫紅色預警，是當局連續第5日發布高溫紅色預警，亦是其發布高溫預警的第27天。受持續性大範圍高溫天氣影響，全國用電需求急增。國家發改委表示，本月1至14日全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%，其中本月3日更耗煤849萬噸，創歷史新高。

過去一天，四川盆地、江淮、江漢、江南及陝西東南部、河南中南部等地出現攝氏37度以上高溫，四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南西北部、安徽東南部、江蘇南部、浙江中北部等地40至43度，重慶奉節44.4度。四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江蘇、浙江、江西等地共68個國家站氣溫突破歷史極值。氣象台預告，未來10天四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7至10天；上述地區最高氣溫可達35至38度，局部地區甚至超過40度。

重慶市水利局指，截至本月15日，重慶33個區縣部分地區土壤輕到重度缺墒（即土壤缺乏水分），全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，2,138眼機電井出水不足，導致農村35.8萬人的供水受影響。而在重慶市城口縣，該縣供水水源僅夠支撐10天，當地水利局局長馮躍表示，將啟用備用水源羊耳壩水庫解決燃眉之急。