佩洛西訪台　普京：精心策劃挑釁行為

俄羅斯總統普京周二（16日）出席第10屆莫斯科國際安全會議時批評，美國國會眾議院議長佩洛西本月初訪問台灣是一場精心策劃的挑釁行動。他亦同時強調俄國將確保其國家利益、保護盟友，努力建設一個民主世界。

普京在會議上形容佩洛西早前訪台是冒險行為，不僅是個別不負責任政客的一次行程，也是美方有目的、有意識地破壞地區乃至世界穩定戰略的一部分，「是不尊重他國主權及本國國際義務的無恥表現」。

此外，普亭批評西方國家正設法把類似北約體系延伸到亞太地區。他亦提及俄國將積極主動與盟國、夥伴及志同道合者共同參與協調一致聯合工作，完善現有國際安全機制並創建新機制，不斷加強國家武裝力量及其他安全結構，提高現代化武器及軍事裝備水平。

至於中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和發表視像講話時說，搞「台獨」分裂是絕對沒有好下場，外部勢力干涉是絕對不會得逞。他又稱陸方對佩洛西訪台堅決反對、嚴厲譴責，予以堅決反制，並指大陸軍隊從來不懼怕任何敵人，有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。