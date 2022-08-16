解放軍航空兵下半夜飛行訓練　提升全天候戰力

中國解放軍南部戰區海軍航空兵某旅近日進行下半夜飛行訓練，包括區域防空戰、掩護突擊戰、奪取制空權戰等實戰化課目。該旅概率作訓科科長潘志強表示，此次訓練強度高、節奏快，機群活動多、架次數量大，還融入了多項特情，進一步提升了機師技戰術水平，以及全時域、全天候作戰能力。

從南部戰區周二（16日）在官方微信發表的影片所見，在海軍航空兵某旅機場，數架戰機呼嘯升空，正式拉開訓練的戰幕。訓練期間，各戰位值班人員全神貫注，有序傳達每道指令。下半夜組訓安全風險高，對飛行員適應能力、判斷力考驗較大，同時也考驗着地面各崗位人員的技能和體能，對訓練的實施和保障均帶來挑戰。

戰機抵達預設空域後，空戰對抗隨即展開。對抗雙方不斷變換戰術動作，一時間打得難解難分。不久後，首批參加訓練的戰機順利返航。在燈火管制情況下，場站各類保障車輛迅速到位，機務官兵立即對戰機檢查、充填加掛，做好再次出動的準備。直至翌日凌晨3時許，最後一架戰機平穩着陸，訓練任務圓滿結束。南部戰區稱，下一步該旅還將在訓練中加入更多實戰化課目，不斷挖掘人和裝備的最大潛能，確保部隊任何時候都能拉得出、上得去、打得贏。