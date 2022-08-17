警逮人蛇集團在台女首腦　誘逾50人出境

台灣彰化縣一個人蛇集團，涉嫌在社交網刊登訊息，以高薪誘騙超過50人前往柬埔寨等地。彰化地檢署周一（15日）指揮刑事局中部犯罪打擊中心等單位，逮獲該人蛇集團張姓女首腦等4名成員。檢方訊後於周二（16日）向法院聲押張女，法院周三（17日）凌晨裁定羈押禁見，其餘3人分別交保及請回。

檢警指出，該人蛇集團分工專業，成員多是利用Facebook或Instagram發布訊，以高薪利誘想賺錢的年輕人，待被害人出境後，再以販運人口的方式獲利。警方周一出動近50名警力，到台北、台中和高雄多處搜查，逮獲41歲的張姓女蛇頭等人，查扣手機9部、被害人護照及證件、筆記簿、住宿收據等證物。其中筆記簿上記錄了數十名被害人的出境資料，警方其後成功攔阻5名準備出境的被害人。

檢警調查指，張女為人蛇集團在台負責人。她於今年5月初開始，陸續指揮旗下林姓、劉姓、陳姓成員接送被害人、代辦護照及訂購機票等，每成功招募一人到柬埔寨，即可獲10萬元（新台幣，下同，約2.65萬港元）報酬；成功到泰國則可獲1萬至1.6萬元（約2,650至4,200港元）。檢方訊後於周二深夜向法院聲請羈押張女獲法院裁准，另諭令陳某以2萬元（約5,300港元）交保，劉某和林某則請回。