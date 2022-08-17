警破直播售冒牌公仔案拘17人　涉款2500萬人民幣

上海市靜安區警方近日搗破一宗製造及銷售冒牌公仔案件，搗毀售假窩點3處、製假窩點1處，查獲各類假冒品牌系列公仔逾30款共2,600多個，拘捕17人，涉案金額超過2,500萬元（人民幣，下同，約2,885萬港元）。疑犯涉違反銷售假冒註冊商標的商品罪，被警方採取刑事強制措施，案件仍在調查中。

內媒周二（16日）報道，上海市公安局靜安分局上海站地區治安派出所今年3月接到報案，指有市民在某直播間以正價兩折的價格42元（約48港元），購買了一個買家聲稱原價為219元（約253港元）的「正版」公仔。惟他收貨時卻發現該公仔做工粗糙，懷疑買到假貨。警方展開調查，網巡後發現不少曾光顧涉事直播間的顧客反映公仔質量有問題。靜安公安分局即成立專案小組，於6月至8月多次赴外省開展調查取證、追蹤，最終鎖定以朱某、楊某為首的「直播售假」犯罪集團。

靜安警方於上周三（10日）在朱某、楊某再度進行直播帶貨時展開行動，最後人贓並獲，將3處售假窩點和13名售假成員一網打盡。警方又順藤摸瓜，查清冒牌公仔於外省某玩具製造廠購得，遂於周一（15日）再次展開行動，當場抓獲以張某為首的4名製假疑犯。