內地昨增2888宗本土新冠　滯留海南旅客陸續返程

國家衞健委周三（17日）通報，內地前一日新增2,888宗本土新冠病例，分別為566宗確診和2,322宗無症狀感染。其中海南本土病例佔最多，有1,663宗，其次是西藏的686宗。早前因疫情而滯留海南的大批旅客陸續有序返程。海南省旅遊和文化廣電體育廳指，截至周二（16日）早上8時，有逾4.8萬名滯留旅客經三亞鳳凰國際機場及海口美蘭國際機場離開。海口首批完成健康驛站管理及符合返程條件的旅客亦已登船返程。

海南省周二新增本土病例包括482宗確診和1,181宗無症狀感染，海南省衞健委表示，雖然該省報告病例數持續高位波動，但社會面發現病例的比例持續下降，疫情總體可控，正處於膠着對壘關鍵時期。另外，海南省海口市宣布，即日起全市151條常規巴士線路暫停營運，但當地滯留旅客仍可透過政府安排的14條機場專線憑購票資料免費乘車到機場。

廣西壯族自治區北海市周二通報指，目前該市所有中高風險區已解除，全域即時轉入常態化疫情防控階段。在嚴格落實常態化疫情防控措施的前提下，各機關企事業單位恢復正常生產、辦公，各類場所有序開放。此外，內蒙古自治區滿洲里市周二發現1宗感染病例，該市即日起（含扎賚諾爾區）實行臨時性全域靜默管理。