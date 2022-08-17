華人誤信熟人慘被賣豬仔　詐騙集團疑涉政商界

電訊詐騙集團近年以高薪利誘華人到泰國、柬埔寨、緬甸等地打工，許多人到埗便被「賣豬仔」囚禁虐待，被迫從事詐騙工作，支付高額贖金才能脫身。柬埔寨西哈努克省是賣豬仔集團的大本營，近年勢力擴大至下龍灣，有指兩地囚禁「豬仔」的地方幕後大多牽涉與柬埔寨政府高層有關的中國富豪。西哈努克省副省長否認有賣豬仔情況，聲稱所有投訴都是假，事主是想換高薪工作及有更好工作環境，當他們不能離開時就指自己被囚禁。

《半島電視台》記者查訪多時及訪問多名被賣豬仔的受害人，發現人蛇集團犯案手法層出不窮，透過通訊程式WhatsApp、Telegram、微信、QQ等發放高薪招攬廣告，誘騙華人到東南亞地區發展，有受害人更因誤信熟人慘成豬仔。人蛇集團把豬仔囚禁在多層建築物，一幢可困數百人，逼他們每日行騙，達不到要求便用電棍等施虐，犯罪集團會強迫豬仔誘騙男性買網上色情俱樂部會籍，以及扮成功男士欺騙女富豪等。

國際正義使命團（IJM）柬埔寨分部總監（Jake Sims）指出，當地的人口販賣和奴役情況常見，數千人被囚禁從事詐騙，全國各地都有，囚禁點通常位於賭場、酒店、度假村、民宅發展地、辦公室。這些地點特徵是窗戶有鐵欄，露台有鐵絲網包圍，每個出入口都有持槍保安嚴守，防止豬仔逃走，並只准犯罪集團成員進入。