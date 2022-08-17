行車糾紛揪出人口販運　欠債女險被賣往泰國

台灣社會近來廣泛關注海外打工騙案和人口販運問題。台媒周三（17日）報道，當地3名男女周一（15日）凌晨與他人爆發行車糾紛，對方報警。警方前往租屋處逮人，卻發現屋內另有一名受傷的年輕女子，看來神色慌張，揭發她遭囚禁並將透過人蛇集團被賣到泰國。專案小組追查後共拘捕6名涉案者。

33歲何男、31歲張女以及30歲葛男周一在新竹市東區不滿另一名司機閃高燈等行為，於是雙方在道路上賽車鬥快，3男女其後持棍棒和空氣槍砸車後逃逸。警方接報後當日前往3人住所搜索和拘提，意外發現現場還有一名年輕女子，看來欲言又止，而且有明顯傷勢。警方查證後，女子坦承因積欠3人債務未還，被綁到租屋處私刑拘禁，更準備把她賣到泰國工作。

專案小組認為案情不單純，就3名男女另涉買賣人口罪嫌深入偵辦，再追查到共犯毋男、張男和陳男。新竹地檢署檢察官指揮警方將3人拘提到案，周二（16日）訊問涉案6人後，認為他們涉人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，其中何男、張女、葛男准押禁見。