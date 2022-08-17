台立委赴柬埔寨商救人　批台政府處理人手不足

台灣人被騙到柬埔寨打工，慘遭人蛇集團凌虐並勒索贖金，事件近日經媒體報道發酵，引起各界關注。為了解台灣人在當地的情況，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷和吳斯懷日前親自飛往柬埔寨。洪孟楷周二（16日）表示，由於柬埔寨實行一中政策，台灣在當地沒代表處，只能靠在越南胡志明市的辦事處外交人員處理，因此處理人手非常不足。該黨周三（17日）在立法院開記者會，批評外長吳釗燮只會打嘴炮。

洪孟楷引述當地台商表示，柬埔寨詐騙案件很早就有，台商一個月前亦已向台灣政府陳情，建議給駐外辦事處足夠經費和人手處理人道救援。外交部曾表示，今年5月成立由6人組成的柬埔寨緊急救援專案小組，統籌協助營救被困柬埔寨的台灣人。但洪稱，這些人是原有辦事處人員，不足以應付眼前的緊急事件；又指不少當地台商感嘆台外交部每年花大量預算，但現在柬埔寨出事想要多幾個人幫忙也做不到。

吳斯懷表示，早期柬埔寨是台灣詐騙集團據點，詐騙對象是台灣、大陸及東南亞地區的華人社區。2010年起，東南亞為擴張經濟進而發展網絡賭博，伴隨毒品、貪污等犯罪問題。由於柬埔寨鄰近大陸，容易吸收大陸偷渡客，逐漸為人蛇集團提供人力，詐騙集團繼續詐騙，透過毒品及暴力控制，犯罪形態擴張且完整。鄭正鈐稱，其辦公室和服務處已接獲超過10宗涉及柬埔寨詐騙案的陳情，很多逃出來的人都是透過社交網求援，他建議外交部、駐外代表處在多個社交網建立柬埔寨文、中文的求救平台。