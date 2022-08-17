全台打擊招聘詐騙　查逾萬旅館民宿救31人

針對台灣人被賣豬仔到柬埔埔、緬甸、泰國等地事件頻傳，台刑事局於過去兩周展開招聘詐騙救援行動，共清查全台旅館、民宿及日租套房逾萬次，救出31名被關押的人頭帳戶被害人。

刑事局表示，截至周三（17日），台外交部和警政署已受理344宗涉柬埔寨詐騙案求助。暑假期間，詐騙集團在各求職網站及社交網發文，標榜「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一周賺數萬元」，被害人誤信前往應徵時，旋遭拘禁在旅館、民宿、空屋或出租套房，並被迫交出名下銀行存摺及帳戶密碼，作為人頭帳戶洗錢之用。刑事局呼籲，勿輕信誇大不實招聘廣告，否則工作沒找到，反而賠上自身生命安全。

警政署統計顯示，在全台受理涉柬埔寨詐騙案中，被騙最多在屏東縣。該縣警局刑警副大隊長林紅忠表示，目前受理疑似出境詐騙案件有49宗，日前刑事局國際科統合指揮屏東縣警局、台中市警局共同查獲一名蔡姓疑犯，已移送桃園地檢署偵辦，並向桃園地方法院聲押獲准。另有一名女子被人蛇集團誘騙赴柬埔寨被困，其兄稱報警求助時遭羞辱「你妹妹出去賺太爽」。屏東警方證實是枋寮分局警員欠缺同理心，已記過處分。