老婦遺體藏冰箱5年　兒子涉詐領補助送辦

台灣新北市八里區一名女初中生周二（16日）在學校跟老師聊天時，提及祖母都躲在冰箱不出來，老師察覺有異後報警。警方當晚前往女生家中，在冰箱發現其祖母遺體，被對摺呈V字形存放。警方調查顯示死者兒子因經商失利，經濟困難而無法下葬，竟隱瞞母親死亡事實，過去5年領取政府補助至少63萬元新台幣（約16萬港元），將依偽造文書罪嫌送辦。

女生驚人地說出祖母蔣婦屍體在家中冰箱後，老師立刻通報教育局及社會局轉報警方，當地蘆洲警分局隨即派員前往女生家中查看，發現蔣婦屍身呈現黑色並已「木乃伊化」。遺體已送往板橋殯儀館冰存，待檢警驗屍釐清死因。警方指，蔣婦遺體完整沒有外傷，而其子、即女生的父親56歲，目前無業。他供稱，蔣婦2017年出院後便將她接回家中照顧，但不久便離世，終年87歲。因他經商失利，家中經濟困難，無法下葬，只能放入冰箱至今。

警方調查發現，蔣婦兒子平日靠打工及每月1.6萬元新台幣（約4,200港元）的津貼維生，蔣婦病逝後他用其名義每年向社會局申請中低收入戶補助約12.6萬元新台幣（約3.3萬港元）。警方表示，根據社會秩序維護法第74條第6項，無正當理由下停屍不殮、停厝不葬或藉故抬棺或抬屍滋擾者，可處6,000元新台幣（約1,570港元）以下罰鍰。蔣婦兒子已被帶回派出所調查，女生暫由社會局社工照顧，鑑識人員完成現場採證，全案尚在釐清中。

駐台記者郭良傑報道