知名主持培訓班涉詐騙　逾200人上當

北京市一名女子早前花5,180元人民幣（約6,000港元），報讀由內地著名主持人馬丁親自教學的「婚姻情感諮詢師」培訓課，對方聲稱讀完該課程可得到國家認可的就業證書。不過，連同報案人等一眾學員事後才發現，所謂的證書只是企業培訓合格證書，感覺受騙，於是作出舉報。目前北京市場監管機構及警方已介入調查。

內媒周三（17日）報道，該課程曾在馬丁的直播間進行推廣，當時他介紹培訓課程由中國國家人事人才培訓網（下稱國培網）發證，並保證只要完成整個培訓，便能拿到國家認可的准入類資格證書，成為專業婚姻情感諮詢師執業。不過國培網澄清表示，與主辦課程的尚德機構沒有合作關係，證書亦不由他們發出。報案人表示，至少有超過200人上當報讀該課程，他們在本年2月才報讀課程，4月考試，但證書上的發證時間卻是1月份。

當證書被揭發並非由國培網發證後，尚德機構及馬丁卻未有正面回應事件。馬丁僅通過助理表示，「對這種結果感到憤慨，正與合作方尚德接洽處理善後」；而尚德機構則推搪指「發證單位可以去問學員」。警方回覆透露案件經已立案，因而不便透露詳細資料。