省海警局開展執法訓練　查處逾120宗違法案件

福建海警局近日在泉州海域開展海上綜合執法訓練及艦艇業務專項訓練，鍛煉執法執勤能力的一次常規訓練。該局執法部負責人表示，此次訓練結合轄區海上治安形勢及勤務特點，組織艦艇開展編隊巡航、艦艇損管、海上課題研究等海上執勤基礎實操訓練科目。

過程中，該部門通過「95110」海上報警平台發布警情，模擬開展海陸綜合性勤務訓練，隨機開展應急救火、艦艇損管堵漏、搜救落水人員、艦艇編隊隊形變換等內容。相關職責包括執行打擊海上違法犯罪活動、維護海上治安和安全保衞、海洋資源開發利用、海洋生態環境保護、海洋漁業管理、海上緝私等方面的執法任務，以及協調指導地方海上執法工作。

福建海警局今年以來執行多項專項行動，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，包括涉私案件、非法捕撈、採運海沙等案件。該部門近期連續查處超過120宗海上違法案件，查獲無合法來源手續海沙4萬餘噸，查獲涉嫌走私油50餘噸，案值400餘萬元人民幣（約468萬港元）。自今年1月至今，該部門共查處及受理各類案件600多宗，共逮捕逾1,700人。