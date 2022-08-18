中日高級別政治對話　楊潔箎：台灣問題關乎基本信義

中國大陸中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於周三（17日）在天津，與到訪的日本國家安全保障局局長秋葉剛男舉行中日第九次高級別政治對話。楊潔箎強調，台灣是大陸領土不可分割的一部分，台灣問題事關大陸與日本關係政治基礎和兩國間基本信義。

楊潔篪表示，大陸與日本兩千多年交往史和邦交正常化50周年歷程啟示雙方，和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇。面對世界複雜形勢，兩國關係的地區和全球意義更加凸顯。日方應着眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守兩國四個政治文件和政治共識，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定、健康強韌。

秋葉剛男則強調台海和平穩定的重要性，並就解放軍日前包圍台灣演訓時有導彈落入日本專屬經濟區海域表示擔憂。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見，二人認為對話是坦誠、深入和建設性的，達成了一些有益共識，將繼續保持對話溝通。中日高級別政治對話於2015年首次舉行，對上一次對話是2020年2月28日在東京進行。