內地昨增3424宗本土新冠　義烏國際商貿城復運

國家衞健委周四（18日）通報，內地前一日新增3,424宗本土新冠病例，分別為614宗確診和2,810宗無症狀感染。海南本土病例佔最多，有2,018宗，其次是西藏的889宗。浙江省義烏市疫情好轉，副市長駱小俊指鑑於當地連續3天無社會面新增感染者、全域無高風險區，中風險區將調整為3個，被譽為「全球最大的小商品批發市場」的義烏國際商貿城即日起恢復常態化運營，以復甦該市經濟。

陝西省再多55宗病例，省政府要求多所高校，包括西安交通大學、西北農林科技大學、西北政法大學、西京學院等推遲原定新生報到時間，具體根據疫情發展形勢再作公布。另外，陝西考古博物館即日起暫停開放，直至另行通知。截至本月17日下午5時，該省9個區（縣）已關停娛樂場所151家、網吧256家、A級景區49家、圖書館45家、文化館（站）397家、旅行社7家。

西藏日喀則市通報多305宗病例，目前累計1,689人染疫。政府新劃定16個高風險區、3個中風險區。不同疫情風險區的居民需足不出戶或足不出區，有其他地區風險區旅居史人員採取7天集中隔離醫學觀察或7天居家醫學觀察措施。此外，福建省廈門市集美區要求漁民實行「人物同檢」，即漁民和魚穫均需接受核酸檢測。