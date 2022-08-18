台美21世紀貿易談判正式啟動　內容涉11個領域

台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，台灣行政院經貿談判辦公室周四（18日）發布新聞稿指，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判，首輪談判預計今年秋天初登場。美國貿易代表辦公室（USTR）同日宣布，談判內容將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域。

經貿辦表示，在準備過程中，台美均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。協商談判不涉及關稅，經貿辦表示，所涵蓋項目具有4個重要目標，其一是強化台灣整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場；其二是強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心。

其三是強化台灣與各國制度化連結，有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴展國際空間；最後是強化市場經濟體制，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。經貿辦表示，政府各相關單位在過去2個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對這項談判，相信未來簽署協定，將有助台灣強化及深化與美國的經貿關係。