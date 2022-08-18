九合一選舉倒數100日　中選會公布選舉細節

台灣九合一選舉僅餘百日，中央選舉委員會（中選會）周四（18日）發布2022年地方公職人員選舉公告，列出地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票的時間，以及9種類選舉的應選名額及預估投票人數。當局估計，本次投票人數將有近1,930萬人，首次投票的公民約有77萬。

公告指，今屆選舉將於11月26日上午8時至下午4時舉行，民眾可在17,648個票站投票，選出台灣6個直轄市（六都）市長、議員、里長、直轄市山地原住民區長及區民代表，以及16個縣市市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代、村長、里長，合共11,023位公職人員。另外，中選會將於本月25日說明候選人登記日期及必備事項、29日至下月2日受理候選人登記申請、10月14日前審定候選人名單，並通知抽籤，待11月26日投票開票後，於12月2日公布當選人名單。

今次選舉除了選出地方公職人員外，同時亦是「18歲公民權修憲案」複決公投。在該修憲案通過前，只有年滿20歲的台灣公民具有今年九合一選舉及修憲複決公投的投票權。若此修憲案獲得965萬張或以上同意票通過，未來年滿18歲的台灣民眾將依法擁有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。