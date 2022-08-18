具反導彈能力　台空軍展示天弓三型導彈

兩岸關係持續緊張，中國大陸解放軍本月4日在台灣北部、東部、南部外海發射11枚東風系列彈道導彈；台灣空軍防空暨導彈指揮部周四（18日），在空軍花蓮基地公開具反導彈能力的天弓三型防空導彈戰備情況。台官兵依序解鎖、啟動發射架彈箱，並將彈箱垂直豎立待命射擊等動態操演。台媒表示，此舉相當罕見。

報道指，台軍繼周三（17日）展示F16V戰機潛力裝掛、夜間緊急升空訓練內容後，至周四展示天弓三型導彈、防空快炮動態操演模式，藉此彰顯台軍防衞戰力，導彈連長陳德桓，平日做好戰備訓練，當解放軍有甚麼操演都不會有緊張情況。據研製單位中科院資料顯示，天弓三型導彈自2015年起服役的台製防空導彈，這款陸基型地對空防禦系統主要防禦飛機、巡航導彈、反輻射導彈及短程戰術彈道導彈等威脅，並依戰情需求可發射天弓一型與二型導彈。

這套系統特徵在於全系統涵蓋指揮、控制、通訊、情報及監偵（C4IS）等功能，因此本武器系統具備獨立作戰亦可執行上層指管命令。另台空軍亦展示35公厘雙管防空快炮，可搭配天兵雷達追蹤目標，最大射程約11公里，有效射程約4公里，可進行360度全方位射擊，射速可達1分鐘1,100發，且可移動至戰術要地部署。