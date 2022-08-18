被要求為幼子補票　網紅斥無同情心挨轟

台灣一名從事外拍模特兒的網紅帶兒子乘搭捷運時，因兒子年幼而沒有幫他買車票，上車後就讓他坐在沒人坐的位子上，其後卻被列車長要求補票。該名網紅在網上發文哭訴列車長無同情心，結果卻被網友怒轟而急忙刪文道歉。

據台媒周四（18日）報道，該名網紅在事件後在社交平台上發文抱怨「既然未滿6歲可以免票，為甚麼沒人坐的空座位不能讓我們先坐一下」，認為兒子不舒服讓他坐一下實在不過分，自己只是一般節省的老百姓，不明白為何車長要如此刁難。其丈夫在網上社群反問「6歲免票是要讓兒童自己站着的意思嗎？」，結果惹來大量網民炮轟指「不佔位就是指自己抱著或叫他站著」，並表示車長只是盡自己的指摘而已，嚇得丈夫刪文並道歉。

還有網民指出該網紅在台北出席一場3小時的工作就有12,000到13,000台幣的收入（約3,137到3,398港元），批評該網紅「連張有座位的半價600多（約156港元）的兒童票都不肯花錢買，算甚麽盡責的媽媽？」、「這些還不繳稅，妳好意思說妳平凡人？」。