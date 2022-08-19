辦公室性交遭免職　台總統府前發言人告爆料人性騷擾

台灣總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台何姓女記者在辦公室性交，分手後再騷擾對方。2021年，懲戒法院裁定撤除丁允恭職務並停止任用2年。丁提出上訴，案件二審審理中。周四（18日）丁委託妻子蔣婕妤到台北地方法院，提告何女拍攝兩人裸體床照、睡覺照並給周刊爆料，涉及性騷擾，求償1元新台幣（約0.3港元）。

蔣婕妤受訪時稱，監察院認為丁在Facebook發布與女記者在餐廳衣著完整的合照，屬於環境性騷擾，那何女散播偷拍丁的私密裸體床照，「難道不是十倍的性騷擾」。蔣表示，丁對於在不對的地方、做了不對的事情，已第一時間向社會道歉，並辭去發言人職務，但當年隱受何女污衊、冠上莫須有的罪名，卻換來比更多貪官污吏更重的罪刑。

蔣婕妤認為懲戒法院一審已經認定照片沒有性意味，並不構成性騷擾，但監院仍持續上訴追殺，認為法院對性騷擾應該有一致的標準。她指丈夫已退出政壇，目前在私人公司上班，當日無法親自前來提告。這2年來夫婦身心俱疲，不得安寧。這次提告，是要討回公道。