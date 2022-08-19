內地昨增2,678宗本土新冠　商洛爆疫停辦紅事

內地周五（19日）公布前一日新增2,678宗本土新冠病例，包括559宗確診和2,119宗無症狀感染。其中，海南省本土新症仍佔最多，確診和無症狀感染各多441和1,058宗。該省表示，過去幾日報告的感染者仍處高位，但快速上升的勢頭已經得到有效遏制。在近日爆發新一輪疫情的陝西，感染源頭尚未明確。

周四舉行的海南省疫情記者會稱，當地每天新增的社會面篩查感染比例，呈平定下降趨勢，社會面清零工作取得重大進展。西藏同日新增680宗本土病例，分別為15宗確診和665宗無症狀感染，其中拉薩市和日喀則市病例仍佔最多，各有225和219宗感染。新疆新增227宗本土病例，包括6宗確診和221宗無症狀感染，涉及烏魯木齊、伊犁州等地。

陝西前一日新增本土確診和無症狀感染病例分別為52和20宗，其中商洛市各佔34和11宗。該市周四召開疫情記者會稱，商州區、商南縣、山陽縣病例均存在流行病學關聯，傳播鏈條清晰，但疫情感染源頭尚不明確。為加強對上述三區縣的社會面管控，目前取消一切聚集性活動，暫停部分線下生產經營，要求停辦紅事、白事從簡，重點行業、機構、風險崗位人員實行閉環管理。