山洪釀17死沖走房屋家畜　瞬間強降雨致河水暴增

青海省西寧市大通縣周四（18日）發生山洪災害，截至晚上8時，已造成17人遇難，仍有17人失蹤，不少村民的房屋、飼料加工廠被毀，牛羊等家畜也被沖走。有村民一家6口僅2人存活，亦有在當地生活數十年的村民表示，從未見過這麼大的洪水。當地同日舉行災情發布會，為死難者默哀。會上稱，此次災害發生的原因與連續短時間降雨，致河道流量突增有關。

在官方公布的遇難者當中，部分是進山放牧的村民。有青林鄉村民稱，村裏有牧民帶着小孩進山放牛，夜間被洪水沖走，目前還處於失聯狀態。山洪過境時，青山鄉沙岱村材民李才正在熟睡被村民叫醒，於是慌忙爬到山上，因沒不及帶走其他物品，其飼養的45隻牛被沖走，估計損失30多萬元人民幣（約35萬港元）。李才的父母和妻兒共5人住在山下的村裏，洪水來時只有父親幸存。另他有5間屋被沖走3間，10多間牛棚全被沖毀。

災害發生後，青海省、西寧市第一時間啟動應急和救災工作，截至當晚9時，共投入4,500多人、160輛醫療救援車參與救援；開放大通縣2間學校，緊急安置1,249名群眾，調運帳篷、床被、食物飲用水、藥品等救災物資5,000多件；同時緊急騰出130間醫院病房救治傷者。青海省應急管理廳副廳長韓向暉周四在記者會上表示，經初步調查，這次災害成因主要是近期連續降雨致使土壤水量達到或接近飽和，遇上短時超強降雨，加上青山鄉沙岱河河谷狹窄落差大，導致河道流量突增引發山洪、泥石流。