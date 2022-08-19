介紹同學赴柬埔寨淪豬仔　台青年稱遭走數

台灣藍營立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷周四（18日）透過關係，從柬埔寨救回一名被騙到當地遭囚禁、施虐的19歲陳姓青年。屏東縣警方獲悉陳男獲救後，立即逮捕涉嫌介紹陳男到柬埔寨的林姓男子。與陳男為中學同學的林男自稱也受騙，警方訊後依刑法詐騙使人出國罪將其移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警方於本月10日接獲陳男家人報案稱，月初陳男出境後，8月6日家人即接獲他以Line通話求救，稱遭誘騙至柬埔寨打工，遭囚禁限制行動並毆打。經警方初步調查，陳男原告知家人前往台中工作，但清查出入境紀錄發現經桃園機場乘機飛往柬埔寨。警方一方面調查陳男手機紀錄、交友情況和平日活動場所，又清查與其同機旅客名單，後來查出陳男的林姓高中同學有重大嫌疑。

18歲無業的林男到案後向警方供稱，他透過手機通訊軟件認識綽號「阿文」的男子，對方稱在柬埔寨工作，要他介紹台灣人到當地，每介紹一人可獲6,000美元（約4.68萬港元）。他因此介紹從小一起長大的同學鄭男，又經鄭男介紹認識的陳男。林男稱他原本自己也要一起去，後來與陳男吵架所以沒同行。林男表示，陳、鄭二人抵達柬埔寨後，阿文卻未給他匯款介紹費。